Menu Rechercher
Commenter 40
Ligue des Champions de la CAF

Nouvelles scènes de chaos en Afrique lors de Al Ahly–AS FAR

Par Allan Brevi
1 min.
Patrice Motsepe CAF @Maxppp

Nouvelle polémique pour le football africain. Lors du match de Ligue des Champions de la CAF opposant Al Ahly SC à l’AS FAR, au Caire, les joueurs et le staff marocains ont été la cible de jets de bouteilles et d’autres projectiles. Ces incidents ont éclaté dès la première mi-temps et se sont poursuivis à la fin de la rencontre, obligeant les forces de sécurité à intervenir pour permettre aux Marocains de regagner les vestiaires. L’ailier Ahmed Hammoudan aurait été touché à la tête, tandis que le club dénonce des agressions à l’encontre de ses joueurs, de son staff et même de supporters présents dans le stade.

La suite après cette publicité
FRMF Xtra
🇲🇦 Les joueurs et le staff de l’AS FAR 𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 visés par des jets de bouteilles de supporters d’Al Ahly.

🇪🇬😵
Voir sur X

Face à ces faits, l’AS FAR a annoncé saisir officiellement la Confédération africaine de football (CAF) afin que des sanctions soient prises et que des mesures de sécurité renforcées soient mises en place pour les prochaines rencontres. Ces incidents interviennent quelques semaines après une finale de la CAN 2025 entachée de violences et relancent le débat sur la protection des joueurs et des spectateurs dans les stades africains…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (40)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions de la CAF
Ahly
FAR Rabat
Ahmed Hammoudan

En savoir plus sur

Ligue des Champions de la CAF Ligue des Champions de la CAF
Ahly Logo Al Ahly
FAR Rabat Logo FAR Rabat
Ahmed Hammoudan Ahmed Hammoudan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier