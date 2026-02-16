Nouvelles scènes de chaos en Afrique lors de Al Ahly–AS FAR

Nouvelle polémique pour le football africain. Lors du match de Ligue des Champions de la CAF opposant Al Ahly SC à l’AS FAR, au Caire, les joueurs et le staff marocains ont été la cible de jets de bouteilles et d’autres projectiles. Ces incidents ont éclaté dès la première mi-temps et se sont poursuivis à la fin de la rencontre, obligeant les forces de sécurité à intervenir pour permettre aux Marocains de regagner les vestiaires. L’ailier Ahmed Hammoudan aurait été touché à la tête, tandis que le club dénonce des agressions à l’encontre de ses joueurs, de son staff et même de supporters présents dans le stade.

Face à ces faits, l’AS FAR a annoncé saisir officiellement la Confédération africaine de football (CAF) afin que des sanctions soient prises et que des mesures de sécurité renforcées soient mises en place pour les prochaines rencontres. Ces incidents interviennent quelques semaines après une finale de la CAN 2025 entachée de violences et relancent le débat sur la protection des joueurs et des spectateurs dans les stades africains…