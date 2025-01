Le Stade Rennais va créer un loft !

En crise depuis quelques semaines, le Stade Rennais compte bien profiter du mercato hivernal pour relever la tête, qui plus est après une élimination honteuse face à Troyes en Coupe de France. Dans cette optique, la cellule de recrutement bretonne s’active dans tous les sens pour renforcer un effectif en perte de vitesse, et ce malgré les arrivées récentes de Brice Samba et Seko Fofana. Deux renforts qui n’ont, pour l’heure, pas permis aux Rennais de stopper la spirale infernale.

Dès lors, si Ibrahim Sangaré, Batista Mendy ou encore Erick Pulgar font partie des potentielles cibles, comme nous vous le révélions ces dernières heures, Rennes compte également se séparer de plusieurs éléments. Ainsi, le SRFC, quatorzième de Ligue 1, va d’ailleurs mettre en place un loft avec ces joueurs indésirables.

Quatre joueurs concernés

En effet, la direction sportive par la voix de Frédéric Massara a convoqué plusieurs joueurs, ce jeudi, pour leur annoncer qu’ils s’entraîneraient dorénavant à l’écart du groupe de Sampaoli, à des horaires décalés, dans l’attente qu’une solution ne soit trouvée cet hiver. Parmi eux, on retrouve notamment Baptiste Santamaria ou encore Gauthier Gallon, ouvert à un départ après l’arrivée récente de Samba. Contrairement à ce qui a été annoncé, Jota n’est quant à lui pas concerné par ce loft. Pour autant, celui qui est arrivé l’été dernier est bel et bien sur le départ.

Plus surprenant, Albert Gronbaek (recruté à Bodø/Glimt l’été dernier contre 15 millions d’euros) devrait lui figurer au sein de ce groupe à l’écart, tout comme Glen Kamara, légèrement blessé et qui ne figurait pas dans le groupe pour le déplacement dans l’Aube. Avec cette manœuvre, la direction des Rouge et Noir espère que ces joueurs trouveront rapidement une porte de sortie. Reste désormais à savoir où ces différents indésirables rebondiront dans les jours à venir…