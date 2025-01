Le Stade Rennais tente des coups sur le mercato !

Malgré le recrutement de Seko Fofana et de Brice Samba à coût de dizaines de millions d’euros, le Stade Rennais n’y arrive pas. Pire, après une série compliquée en Ligue 1, le club breton a déjà dit adieu à la Coupe de France après une piteuse élimination en 1/16e de finale face à Troyes, pensionnaire de Ligue 2. Une preuve que le mal est profond à Rennes et qu’il va falloir beaucoup plus que deux joueurs pour redresser la barre.

Jorge Sampaoli réclame des joueurs avec un certain style, de l’énergie et du caractère

La honte prédominait hier soir après la rencontre aussi bien du côté du directeur sportif Frederic Massara que du coach adjoint de Jorge Sampaoli, suspendu hier. Interrogé sur ce qu’il faudrait à Rennes pour se relancer, Diogo Meschine dressait un bilan pour le moins inquiétant, lui qui avait aligné son onze type du moment hormis Arnaud Kalimuendo.« Jorge l’a déjà dit : il a besoin de joueurs avec un certain style, de l’énergie, un caractère différent […]. Nous n’avons pas assez d’options dans l’équipe aujourd’hui, et nous avons besoin de la développer. En ce moment, on pense que l’équipe a plus besoin d’amour que d’un électrochoc. »

Il va donc falloir recruter et renier une grande partie du recrutement fait l’été dernier. L’un des gros chantiers mène bien évidemment à l’attaque, où Amine Gouiri n’a clairement plus la tête en Bretagne. Massara prend des renseignements, avance ses pions, tente des approches (Denis Bouanga, Andreas Skov Olsen qui est à présent proche de Wolfsbourg) en vain. Mais il va falloir également recruter au milieu de terrain. Et là le chantier est immense tant Rennes paraît dépassé depuis le début de saison. Baptiste Santamaria a disparu de la circulation depuis l’arrivée de Sampaoli. Azor Matusiwa ne rentabilise clairement pas l’investissement fait par le club breton l’an passé tandis que les recrues estivales Naouirou Ahamada, Jordan James et surtout Glen Camara sont décevantes.

Ibrahim Sangaré, Batista Mendy, Erick Pulgar contactés

Ce dernier est déjà sur le départ. Selon nos informations, un échange a même été envisagé avec Batista Mendy, l’ancien Angevin qui brille depuis son arrivée en Turquie et qui est un titulaire indiscutable. Une opération jugée très compliquée en l’état et qui a peu de chances d’aboutir, d’autant qu’il a des touches en Espagne et en Angleterre. Autre piste séduisante, celle menant à Ibrahim Sangaré, l’ancien grand espoir du TFC révélé au PSV, qui avait été proche de rejoindre le Bayern Munich et le PSG avant de filer à Nottingham Forest contre 30 M€. Blessé de longue date, l’international ivoirien (43 sélections - 11 buts) espère revenir à la compétition à la fin du mois, mais n’a pas prévu de revenir en France. Le club breton a rapidement décidé de s’orienter vers d’autres cibles.

L’une d’entre elles est creusée depuis un bon moment déjà, mais traîne. Sous l’impulsion de Jorge Sampaoli, le Stade Rennais continue de suivre le dossier Erick Antonio Pulgar, le milieu chilien de Flamengo que le coach argentin connaît bien pour l’avoir eu sous ses ordres par le passé. Mais le club brésilien, qui juge Pulgar comme un membre essentiel du club Carioca, n’est pas vendeur. En tout cas, pas au prix proposé par les Rouge et Noir. Mais le fait que l’international chilien aux 53 sélections refuse de prolonger avec Flamengo pourrait remettre en question l’avenir du milieu défensif de 31 ans passé par Bologne, la Fiorentina et Galatasaray. Le besoin vital d’apporter de l’expérience et du leadership à Rennes pourrait pousser Rennes à augmenter son offre pour Pulgar qui semble être à l’heure actuelle une piste très solide, mais pas la seule à ce poste. À suivre.