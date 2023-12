PSG : Gianluigi Donnarumma encense Luis Enrique

Il est parfois difficile de quantifier la valeur de la saison actuelle de Gianluigi Donnarumma avec le PSG. Très souvent décrié pour ses erreurs au pied et ses sautes de concentration préjudiciables, le portier italien n’en reste pas moins impérial sur sa ligne et aura sorti plusieurs rencontres XXL depuis le début de saison. Une chose semble pourtant sûre : malgré les bonnes prestations d’Arnau Tenas, qui a profité de la suspension de Donnarumma après son expulsion au Havre pour se mettre en valeur, l’ancien gardien de l’AC Milan est l’option numéro 1 de Luis Enrique pour garder les buts parisiens cette saison.

Une confiance réciproque et que le gardien de 24 ans apprécie tant il semble apprécié le coach espagnol comme il l’a confié au micro du JDD ce dimanche : «Le métier de gardien ? C’est le plus beau mais c’est aussi le plus difficile. Dès que le gardien commet une erreur, ça devient vite très compliqué. Luis Enrique ? C’est un grand entraîneur, qui fait bien jouer ses équipes. Il veut que ses joueurs dominent, jouent toujours avec le ballon. Il ne te met pas la pression. Si tu commets une erreur, il va te dire que c’est normal, que tu n’es pas un robot.» Reste à savoir si le portier de la Squadra Azzurra parviendra à gommer ses petits défauts en 2024.