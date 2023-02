Ligue des Champions, Bayern Munich : Kingsley Coman, bourreau préféré du PSG !

La suite après cette publicité

Rien ne va plus au PSG. Entre tensions dans le vestiaire et crise sportive, le club de la capitale nage en plein marasme depuis le début de l’année 2023. Déjà battus la semaine dernière par l’OM en Coupe de France (2-1) puis Monaco en championnat (3-1), les Parisiens ont fini par céder sur un but de Kingsley Coman, formé au club, à l’occasion du 8e de finale aller de Ligue des Champions. Avec cette nouvelle défaite, le PSG est donc sur une très mauvaise série qui n’était plus arrivée depuis novembre 2011. Plombé par un collectif décevant et l’absence de Kylian Mbappé pendant près d’une heure, le PSG a, par ailleurs, craqué face à un ancien de la maison. Un dénouement cruel rappelant celui de Lisbonne en 2020…

Formé au Paris Saint-Germain, qu’il a quitté en 2014 pour rejoindre la Juventus, Kingsley Coman s’est ainsi mué en bourreau de son ancien club. Remuant tout au long de la rencontre et très souvent trouvé dans son couloir gauche, l’international français (46 sélections, 5 buts), désigné homme du match par notre rédaction, trouvait finalement l’ouverture sur un centre parfait de son coéquipier Alphonso Davies. Oublié par Carlos Soler et Nuno Mendes, l’attaquant munichois, esseulé au second poteau, trompait Gianluigi Donnarumma, pas exempt de tout reproche, d’une volée rasante (53e). Buteur pour la première fois au Parc des Princes, Coman s’offrait donc un second but face à son ancien club, après celui inscrit - quasiment dans la même configuration (Thilo Kehrer avait lâché le marquage) - lors de la finale de 2020 à Lisbonne.

Unique buteur de ce choc, l’ailier tricolore de 26 ans affichait d’ailleurs sa satisfaction au coup de sifflet final. «Une victoire à l’extérieur c’est toujours bon à prendre. Vu la physionomie du match, on aurait peut-être voulu plus au début, après c’était plus compliqué à la fin donc on va se contenter du 1-0. Mon but ? C’est quelque chose qu’on travaille beaucoup à l’entraînement, après il me met vraiment une balle parfaite et j’ai un peu de réussite, je la prends bien fort et le gardien a du mal», commentait ainsi Coman au micro de Canal + avant de justifier son absence de célébration : «marquer dans ce stade, c’est un rêve d’enfant. Pour tout le respect que j’ai pour le club, je ne me voyais pas célébrer devant les supporters. C’est très particulier, c’est un club où j’ai grandi, c’est ma ville, la ville où je suis né, c’est compliqué de célébrer ici mais à la fin on est quand même très contents de la victoire».

Touché à l’entrée du dernier quart d’heure après un violent tacle de Presnel Kimpembe, Kingsley Coman, remplacé par Serge Gnabry, va désormais devoir récupérer et se remettre de ses émotions. «Mon mollet siffle un peu, je vais faire des tests demain, j’espère que ce n’est que quelques jours», ajoutait ainsi l’ailier munichois avant de se projeter sur le huitième de finale retour, prévu le 8 mars prochain. «Le retour ? Il y a trois semaines, il y a vraiment le temps pour se projeter sur ce match, on va se concentrer sur la Bundesliga. (…) Ce n’est pas encore fini, la dernière fois ça s’est joué à très peu, là ça sera encore très serré». Dans ce contexte, nul doute que le Bayern Munich espère pouvoir compter sur son virevoltant numéro 11. Réponse dans les prochains jours…