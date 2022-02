Naples-Barça : la réaction à chaud de Xavi Hernandez

Après la victoire convaincante sur le terrain de Naples (4-2), l'entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez s'est dit fier de la prestation de ses joueurs : «c'est peut-être le match le plus complet de la saison. Nous cherchions à être dominants et nous l'avons été. Je suis content de l'effort, nous avons joué un très bon football. Haute pression, après avoir perdu le ballon... nous avons dominé, nous l'avons fait à la maison. Le résultat est équitable. Je suis très heureux pour les joueurs et c'est la voie à suivre. Nous sommes sur la bonne voie.»

Toujours au micro de Movistar + à l'issue de la rencontre, le technicien catalan a également tenu à couvrir de louanges son milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong, auteur d'une performance de grande classe assortie d'une superbe but en première période : «Frenkie a fait un grand match. Il a marqué un grand but, il est dans un état de confiance... il va monter. Il a eu quelques problèmes quand nous avons commencé et, maintenant, il va bien. C'est un joueur qui doit être très important pour l'équipe.»