Le hijab en passe d’être autorisé sur les pelouses françaises

Simple voile pour certains, entrave à la laïcité pour d’autres, le hijab a souvent été au cœur de débats houleux ces dernières années en France. C’est également un grief soulevé dans le monde du football depuis quelques mois avec le cas des Hijabeuses, ce groupe de jeunes femmes voilées qui ont été empêchés de jouer au football en compétition si elles portent le voile. Pour rappel, la Fifa ainsi que l’Ifab, autorise depuis 2014, aux femmes qui le souhaitent, de porter un voile lors des compétitions officielles de football.

La suite après cette publicité

Ce lundi, l’audience du Conseil d’Etat au sujet de ces femmes se tenait entre elles et la FFF, opposante à ce projet, qui était défendu par l’ancien président de la LFP, Frédéric Thiriez. Et alors que les Hijabeuses ont rappelé que leur combat est simplement sportif et non religieux, le rapporteur public a donné un avis favorable à la présence de femmes voilées lors des prochaines compétitions de football en France. Alors que la décision officielle sera rendue à la mi-juillet, il est important de savoir que l’avis de ce dernier est suivi dans 90% des cas.

À lire

Real Madrid Castilla : Vinicius Tobias dénonce le racisme qu’il a subi face à Eldense