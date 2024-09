PSG - Girona : la drôle de comparaison de Luis Enrique

Présent en conférence de presse après la victoire arrachée (1-0) par les siens contre Girona lors de la première journée de la Ligue des Champions, Luis Enrique a reconnu que tout n’avait pas été parfait lors de ce premier rendez-vous européen. Imprécis techniquement, le club de la capitale s’est aussi distingué par un manque de réalisme offensif. «Je crois que le match a été lourd, dur pour nous car imprécis. Et quand tu commences une compétition comme celle-là… On a raté des passes faciles, Gérone a très bien défendu et a démontré pourquoi le club s’est qualifié en Ligue des champions. Gérone a su sortir du pressing quelques fois», a d’ailleurs assuré le technicien espagnol.

Relancé sur la physionomie de cette rencontre, l’ancien coach du Barça s’est alors offert une drôle de comparaison, résumant ce choc à un… accouchement. «Ce soir (mercredi), on a eu 70 % de possession face à une équipe qui l’a d’habitude et qui je pense peut se qualifier pour la suite de la compétition. J’ai beaucoup aimé notre deuxième mi-temps, le rythme technique et physique a été bien supérieur à Gérone et on a eu 2 ou 3 occasions pour marquer. Gérone l’a senti. Mais j’ai beaucoup souffert pendant ce match, plus que pendant un accouchement et j’ai assisté à plusieurs même si je n’étais pas le principal protagoniste».