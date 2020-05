La sortie du nouveau maillot PSG décalée

C’est la même tradition à chaque fin de saison, les équipes dévoilent leur nouveau maillot domicile en fin de saison, la version extérieure juste avant la reprise du championnat et la tenue third en septembre lors du premier match de Coupe d’Europe. Mais la crise du Covid-19 est passée par là, et les plans des clubs et de leurs équipementiers ont été totalement chamboulés. D’une part parce que les règles de la Ligue de Football Professionnel sont assez strictes et obligent chaque équipe à évoluer en championnat de France avec les tenues déclarées en début d’exercice 2019/20, même si des dérogations sont régulièrement attribuées pour la dernière journée de la compétition, mais aussi car les marques telles que Nike, adidas ou Puma paient très cher pour le contrat d’équipementier et ils leur semblent impossible de sortir un nouveau maillot sans qu’il soit porté en match par les joueurs.

Le cas du PSG est encore plus flagrant avec le plus gros contrat de Ligue 1 estimé à 75 millions d’euros par an, d’autant plus que son partenaire Nike avait prévu de grandes choses pour le 50e anniversaire du club de la Capitale. La sortie du maillot domicile prévue pour la fin du mois de mai a donc été décalée, mais le flou règne chez la marque Américaine pour trouver une nouvelle date dans le calendrier. En effet, on ne sait pas encore quand Paris sera amené à rejouer en L1, avec une incertitude sur une reprise en septembre, mais Nike doit composer avec des maillots qui ont déjà été fabriqués et qui remplissent ses entrepôts en attendant de pouvoir se faire une place dans les rayons des boutiques.

Aux dernières nouvelles, la marque à la Virgule et le PSG auraient opté pour la fin du mois de juillet prochain pour dévoiler un nouveau maillot qui a déjà fait le tour de la toile suite à de nombreux leaks. Quant au jersey away et celui pour la Ligue des Champions, aucune date n’est avancée. On ne sait même pas si, en cas de reprise de la Champions League, l’UEFA autorisera les clubs à porter leurs nouvelles tenues.