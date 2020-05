L'UEFA règle les derniers détails pour la reprise de la Ligue des Champions

Jeudi, la Ligue de football allemande a suscité une vague d'optimisme en annonçant la reprise de la Bundesliga le 16 mai prochain. Une décision qui apaise quelque peu les craintes engendrées par la décision de la LFP sur un arrêt définitif des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. Si en Angleterre et en Italie le suspense reste entier sur une reprise, la Liga espagnole pourrait reprendre le 20 juin.

L'UEFA de son côté poursuit l'élaboration d'un calendrier définitif permettant d'achever les campagnes de Ligue des champions et de Ligue Europa. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, l'instance européenne a toujours clamé son désir de donner la priorité aux compétitions nationales. Mais avec une requête : que celles-ci s'achèvent au plus tard la première semaine d'août.

La stratégie de l'UEFA pour achever ses compétitions

Histoire d'obtenir un horizon dégagé pour disputer la fin des deux coupes européennes. On le sait, l'UEFA mise sur des finales disputées les 26 et 29 août prochains à Istanbul et à Gdansk. Pour parvenir à ses fins, l'institution s'active à affiner les contours du calendrier des deux compétitions. Selon les informations de Marca, on miserait sur une reprise des joutes continentales début août à raison de 17 matches répartis en cinq jours (sans compter la finale) pour la Ligue des champions et 27 matches sur six jours pour la Ligue Europa (hors finale).

Les matches s'enchaîneraient avec une cadence soutenue, soit en semaine mais aussi le week-end. Une ultime réunion du comité exécutif de l'UEFA le 27 mai devrait entériner ce scénario. Sous réserve évidemment que la pratique du sport collectif soit enfin autorisée. Si tout se déroulait comme prévu, la finale de la Ligue des champions pourrait donc se disputer le 29 août prochain. Ce qui repousserait le démarrage de la prochaine campagne en octobre. Désormais, l'UEFA croise les doigts pour que tout se déroule comme prévu...