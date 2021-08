Andrew Jung : « mon objectif est d'aller jouer plus haut que la Ligue 1 »

Parmi les révélations de la saison 2020-21 de National 1, Andrew Jung (23 ans) est celui qui a le plus percé l'écran. Auteur de 21 buts en 30 journées, il s'est logiquement imposé comme le meilleur buteur du Championnat et l'un des grands artisans de la montée de Quevilly-Rouen en Ligue 2, alors qu'il était prêté par Châteauroux l'an passé. Jung a fini par être transféré du côté d'Ostende en Belgique contre un peu moins d'un million d'euros, avec un prêt pour deux saisons en Ligue 2, à Nancy, club «partenaire» d'Ostende. L'attaquant de 23 ans ne comptait pas faire son retour à la Berrichonne puisqu'elle est descendue en National 1. «Je voulais quitter Châteauroux, notamment car ils sont descendus. Sans aucune prétention, en National 1, j'ai fait le job. Je voulais progresser et aller voir à l'étage au-dessus. Je ne me voyais pas refaire une autre saison en National. Quand une opportunité comme Nancy s'est offerte à moi, je me devais de la saisir.»

La suite après cette publicité

Et le choix de rejoindre l'ASNL s'est fait naturellement. Le natif de Remiremont revient sur ses terres d'origine, mais ce n’est évidemment pas cette raison qui a poussé le meilleur buteur du National à rejoindre Les Chardons. «Non, ce n'est pas forcément le choix de la proximité (rires). C'est surtout le projet sportif qui m'a attiré. Je sais que Nancy est un grand club, avec de belles infrastructures. J'ai senti une réelle envie de me faire venir à Nancy de la part des dirigeants. Ce sont les premiers à être venus vers moi, cela facilite le choix. Si je viens à Nancy, c'est pour jouer, enchaîner les performances et tout faire pour être bon. De base, avec les premiers contacts que j'ai eus, ils m'ont fait comprendre que j'étais l'attaquant qu'ils voulaient, donc forcément... cela facilite le choix.»

«Il y avait des clubs de Ligue 1 intéressés, mais...»

Pourtant, Andrew Jung avait l'opportunité d'aller faire ses preuves en Ligue 1, où plusieurs clubs avaient manifesté un intérêt. Mais il ne souhaitait pas brûler les étapes. «Il y avait d'autres pistes, oui. Mais l'idée était vraiment de rejoindre Nancy. Mon but était de progresser, mais pour le faire, j'avais besoin de jouer. Il y avait des clubs de Ligue 1 qui étaient intéressés, mais je voulais jouer. On n’est jamais assuré de jouer à 100%, mais je dois tout faire pour m'imposer et enchaîner les bonnes performances, a-t-il expliqué, avant de nous confier que continuer avec QRM était impossible, malgré la volonté du club normand de le garder. «Ils n'avaient pas les moyens nécessaires pour me conserver à l'issue de mon prêt, c'était compliqué financièrement.»

Les négociations ont pris du temps entre Nancy et Châteauroux pour l'arrivée d'Andrew Jung. Privé de recrutement par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), l’ASNL a été contrainte de passer par un transfert vers Ostende (Belgique) pour faire venir Jung. Une méthode qui ne semble pas bousculer son plan de carrière. «C'est ce qui était prévu. J'étais en phase avec cela et j'en suis très content. Pour l'instant, je ne sais pas si je jouerai un jour avec Ostende, je ne me pose pas encore la question. Je sais que je serai deux ans avec Nancy, donc je me focalise que sur cela et sur mes objectifs avec mon nouveau club. L'essentiel est que tout est maintenant réglé.»

«23 ans, c'est déjà un certain âge»

Après sa grosse saison l'an passé, Andrew Jung a fait le plein de confiance. De retour en Ligue 2 à la suite d'une première expérience compliquée dans son club formateur de Reims en 2016-17 (3 matches disputés), il revient avec l'envie de s'imposer et d'aller plus loin. «J'aborde la saison sereinement. Je voulais franchir des paliers. Celui du National 1 est maintenant acquis. À moi d'aller chercher celui de la Ligue 2. Je connais mes qualités, sans prétention. Maintenant, je dois montrer tout cela sur le terrain. Ce sera ma première saison pleine en Ligue 2. Je ne me projette pas au-delà de deux ans. L’objectif est d'aller jouer plus haut que la Ligue 1, ne pas se fixer de limites. Je ne sais pas encore où je serai dans deux ans.

Je ne vais pas mentir, il n’y a pas de club spécifique où je me verrai à part le Barça ou le Real Madrid (rires). C'est loin, mais il y a toujours les moyens d'y aller. Le football peut aller très vite dans les deux sens, je n'ai pas encore le niveau pour aller au Barça tout de suite. Mais c'est vrai que 23 ans, c'est déjà un certain âge. Je n'ai plus 18 ans, mais je n'en ai pas encore 28. Beaucoup de joueurs se révèlent plus tard comme Olivier Giroud ou Jamie Vardy. J'espère faire partie de ces exemples-là.»

Alors qu'il n'a toujours pas débuté sous ses nouvelles couleurs, Andrew Jung espère pouvoir le faire ce mercredi, à Bastia (19h), pour enfin aider Nancy à lancer sa saison après deux défaites lors des deux premières journées. «Il y a un nouveau coach et un nouveau staff. Le début de saison ne m'inquiète pas et la saison est encore très longue. On va essayer de gagner nos prochains matchs, on veut viser le haut de tableau», termine le nouveau numéro 9 de l'ASNL. Le nouveau technicien nancéien, Daniel Stendel, pourra compter sur un buteur avec de l’ambition.