LdC : les joueurs du Barça se payent la tête du Real Madrid

La suite après cette publicité

Les moqueries ont fusé dans le groupe WhatsApp du Barça hier soir. Alors que le rival madrilène a été écrasé par Manchester City, en demi-finale retour de Ligue des Champions (4-0, 5-1 score cumulé), les joueurs catalans n’ont pas manqué de réagir et de commenter la rencontre entre eux. Ce jeudi, AS révèle quelques messages échangés dans cette discussion.

«Quel désordre !», a notamment lancé un membre du groupe devant l’humiliation subie par le Real Madrid. D’autres ont également souligné qu’ils n’avaient plus vu leur rival se faire humilier de la sorte, avant qu’un membre catalan évoque : «la finale de Supercoupe d’Espagne», finalement pas si lointaine (victoire 3-1 du Barça en janvier dernier). Manchester City et Pep Guardiola ont également eu le droit aux nombreuses louanges du groupe barcelonais. Xavi a quant à lui envoyé un message de félicitations à son homologue après la rencontre, précise AS. Quant à İlkay Gündoğan et Bernardo Silva, liés avec insistance au Barça ces derniers jours, on imagine qu’ils ont également fait l’objet de discussions.

À lire

Man City-Real Madrid : Vinicius Junior fataliste