Real Madrid-Real Betis : les compositions officielles

Voici venu le temps des adieux. Le Real Madrid reçoit le Betis ce samedi à 21h pour la 38e et ultime journée de la Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Déjà sacrés champions d’Espagne, les hommes de Carlo Ancelotti voudront certainement s’imposer pour rendre hommage à Toni Kroos, qui prendra sa retraite après l’Euro, et préparer la finale de la Ligue des champions contre Dortmund dans une semaine. De leur côté, les Andalous ont déjà sécurisé leur 7e place synonyme de Ligue Europa Conférence.

Pour ce faire, le technicien italien a aligné son onze type en 4-4-2 diamant avec une attaque composée de Vinicius et Rodrygo. En l’absence de Tchouaméni, Camavinga est titulaire en 6 aux côtés de Kroos, Valverde et Bellingham. Courtois gardera la cage madrilène devant Carvajal, Rüdiger, Nacho et Mendy. Du côté du Betis, Nabil Fekir est sur le banc.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos, Camavinga - Bellingham - Rodrygo, Vinicius.

Betis : Vieites - Sabaly, Sokratis, Visus, Miranda - Cardoso, Roca - Bellerin, Rodri, Perez - William José.