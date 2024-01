BL : grâce à un triplé de Niclas Füllkrug, Dortmund s’en sort face à Bochum

Après la victoire salvatrice de l’Union Berlin sur Darmstadt (1-0), le Borussia Dortmund avait à cœur d’éviter le piège tendu par Bochum pour enchaîner avec une troisième victoire de rang en championnat et intégrer le top 4. Dans cette rencontre comptant pour la 19e journée de Bundesliga, les hommes de Terzic ont profité d’une sortie hasardeuse de Riemann pour ouvrir la marque par l’intermédiaire de Füllkrug, sur penalty (1-0, 7e). Mais comme à l’accoutumée depuis le début de saison, le BVB a pris la mauvaise habitude de se compliquer la tâche. À l’issue d’une mésentente avec son gardien, Schlotterbeck a offert sur un plateau l’opportunité aux joueurs de Bochum d’égaliser avant que le renvoi aux vestiaires (1-1, 45e).

La suite après cette publicité

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Dortmund 36 19 14 10 6 3 40 26 14 Bochum 20 19 -16 4 8 7 21 37

De retour sur le pré, les Marsupiaux ont imposé leur rythme en multipliant les temps forts mais Moukoko et consorts se sont longtemps heurtés au dernier rempart des Graue Maus, infranchissable au cours du second acte. Finalement, les spectateurs du Signal Iduna Park ont dû attendre la 72e minute pour voir Füllkrug décanter la situation (2-1, 72e). Cerise sur le gâteau, l’international allemand s’est chargé de convertir le penalty obtenu par Bynoe-Gittens, fauché par Gamboa dans la surface adverse (3-1, 90e+1) pour inscrire son premier hat-trick sous ses nouvelles couleurs. Conséquence au classement, Dortmund double Leipzig et met la pression sur Stuttgart tandis que Bochum loupe l’occasion de prendre davantage ses distances avec la zone rouge.