Salzbourg - Chelsea : les compositions sont là

Rencontre de la cinquième journée de Ligue des Champions dans le groupe E, la confrontation entre Salzbourg et Chelsea s'annonce intéressante avec des Anglais qui peuvent déjà obtenir leur qualification en 1/8e de finale. A domicile, le club autrichien mise sur un 4-4-2 losange avec Philipp Köhn dans les cages derrière Amar Dedić, Maximilian Wöber, Strahinja Pavlović et Maximilian Wöber. Lucas Gourna-Douath prend le rôle de sentinelle derrière Nicolas Seiwald et Luka Sučić alors que Maurits Kjærgaard est positionné en soutien de Noah Okafor et Junior Adamu.

De leur côté, les Blues s'établissent en 3-4-1-2 avec Kepa Arrizabalaga comme dernier rempart. Devant lui, Trevoh Chalobah, Thiago Silva et Marc Cucurella forment la défense. Christian Pulisic et Raheem Sterling assurent les rôles de pistons. Jorginho et Mateo Kovacic forment le double pivot. Enfin, Conor Gallagher accompagne Kai Havertz et Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

RB Salzbourg : Köhn - Dedić, Wöber, Pavlović, Bernardo - Gourna-Douath, Seiwald, Sučić, Kjærgaard - Okafor, Adamu

Chelsea : Kepa - Chalobah, Silva, Cucurella - Pulisic, Jorginho, Kovacic, Sterling - Gallagher - Havertz, Aubameyang

