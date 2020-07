OGC Nice : première offre pour Rony Lopes

L'OGC Nice a démarré son mercato sur les chapeaux de roues, s'offrant notamment Robson Bambu (8 M€), Amine Gouiri (7 M€), Hassane Kamara (4 M€) ou Morgan Schneiderlin (2 M€). Et les Aiglons ne comptent visiblement pas s'arrêter là, puisque depuis quelques jours déjà, on parle d'un intérêt pour Rony Lopes, l'ailier de Séville bien connu des fans de Ligue 1 puisqu'il a évolué à Monaco et à Lille.

Et visiblement, il s'agit d'une piste sérieuse puisque comme l'explique RMC Sport, une première offre a déjà été faite. Aucun accord n'a été trouvé pour l'instant. Pour sa première saison en Liga, le Portugais a dû se contenter des miettes, n'ayant que 5 apparitions au compteur en championnat (134 minutes de jeu au total, pour 2 titularisations). Affaire à suivre...