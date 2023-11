Juventus : Adrien Rabiot parle du titre

Deuxième de Serie A à deux points du leader, la Juventus vient d’ailleurs d’accroché ce dernier qui est l’Inter Milan ce dimanche (1-1). Une prestation encourageante pour la Vecchia Signora qui est bien installée dans la course au titre après une 4e et une 7e place lors des deux dernières saisons. À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain français Adrien Rabiot a confirmé que la course au titre était d’actualité au sein du club turinois.

«J’essaie toujours de me motiver même quand on encaisse des buts, ou si on rate une passe. Nous sommes des champions, on veut gagner même si on encaisse des buts, ce qui peut arriver. La seconde mi-temps a été plus équilibrée, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités, mais c’est vrai. Le verre à moitié plein, on fera mieux lors des prochains matches. L’objectif qu’on se dit c’est de gagner le championnat, on est des champions, on est forts, il faut en être conscient et on peut le faire» a-t-il lâché au micro de DAZN.