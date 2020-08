Monaco : Niko Kovac revient sur son aventure au Bayern

À la surprise générale, Niko Kovac est venu remplacer Robert Moreno sur le banc de l'AS Monaco il y a maintenant presque trois semaines. Un choix symptôme d'un changement de projet sur le Rocher. Expérimenté, l'ancien entraîneur du Bayern Munich n'avait pourtant pas convaincu en Bavière au point de se faire limoger pour manque de résultats. Malgré cette fin compliquée, le Croate a avoué avoir retiré des enseignements de cette aventure.

Interrogé par L'Équipe, il est revenu sur sa gestion du groupe bavarois : « Si tu ne joues pas, tu es mécontent. Et si tu es une star et que tu ne joues pas, tu es très mécontent et le stress est plus lourd pour l’entraîneur. Ce n’est pas facile à gérer, mais on était là pour gagner des titres, et on en a gagné trois (Super coupe d’Allemagne, Championnat, Coupe d’Allemagne). J’ai compris ce qui s’était passé et ça va me servir. Tu ne peux pas faire que des heureux ». Après une pause où il a pu réfléchir à ses méthodes, Niko Kovac peut-il revenir plus fort et faire le bonheur des Monégasques ? On le saura en début de saison prochaine.