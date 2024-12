Le Havre : le Cercle Bruges a fait une offre pour Steve Ngoura

Le mercato hivernal approche à grands pas et tous les clubs de Ligue 1 et d’Europe se tiennent prêts à se montrer actifs dans tous les sens, que ce soit pour des arrivées en guise de renforts ou des ventes en forme d’ajustements économiques pour renflouer les caisses. Au Havre, la situation est assez critique avec cette 17ème place au classement et cette terrible élimination face au Stade Briochin en 32es de finale de la Coupe de France.

Les prochaines semaines devraient être mouvementées à tous les étages du club. Et selon nos informations, le club belge du Cercle Bruges est très intéressé par les services du jeune attaquant franco-camerounais, Steve Ngoura (19 ans). Avec 8 apparitions sous le maillot des pensionnaires du stade Océane, le natif d’Ivry-sur-Seine a même déjà fait l’objet d’une première offre officiel de la part du Cercle Bruges. Les discussions vont donc se pousuivre entre les deux écuries.