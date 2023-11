PSG : Marquinhos blessé avec le Brésil

Sorti à la mi-temps de la défaite des siens face à l’Argentine dans le légendaire Maracana (1-0) lors d’une rencontre retardée en raison d’affrontements dans les tribunes avant le coup d’envoi, le défenseur brésilien Marquinhos a senti une douleur aux ischio-jambiers, comme il l’a confirmé en zone mixte après la rencontre. Son retour dans le groupe du Paris Saint-Germain vendredi soir reste compromise selon le principal intéressé.

La suite après cette publicité

«J’ai senti l’ischio, ça me faisait mal, c’est pour ça que je suis sorti. On verra, j’ai fait les premiers examens, ça me faisait mal sur les étirements. Quand j’arrive à Paris, je vais faire de nouveaux examens. Monaco ? Je sais pas… déjà je vais arriver jeudi, et ça va être un peu proche pour Monaco, et j’espère que ça ne sera rien pour jouer le plus tôt possible», a déclaré le central de 29 ans. A voir si Luis Enrique pourra compter sur lui lors de la réception de Newcastle en milieu de semaine prochaine.