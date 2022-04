PL : Harry Kane élu joueur du mois de mars

L'attaquant de Tottenham Harry Kane a été désigné ce vendredi meilleur joueur de Premier League du mois de mars, c'est ce qu'a annoncé le championnat d'outre-Manche sur ses réseaux sociaux. L'international anglais (69 sélections, 49 buts) remporte cette récompense individuelle pour la septième fois dans sa carrière, personne ne fait mieux en PL.

Si les Spurs ont glané trois victoires sur quatre possibles en mars, c'est en grande partie grâce à son numéro 10 : auteur de 4 buts et 2 passes décisives, offrant notamment aux siens les trois points face à West Ham et Everton, Kane a permis à Tottenham de se hisser à la 5e place et de revenir dans la course au top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions.

Back in top form ✨



Harry Kane is your @easportsfifa Player of the Month for a SEVENTH time - no #PL player has ever won more #PLAwards | @HKane pic.twitter.com/77KPOsCX25