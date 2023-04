Marcelo Bielsa tout proche de devenir sélectionneur de l’Uruguay

La suite après cette publicité

«El Loco» de nouveau sur un banc de touche ? À en croire les dernières informations de TyC Sports et des médias locaux, ce dernier en serait tout proche. Plus d’un an après avoir quitté Leeds, Marcelo Bielsa pourrait reprendre du service, mais cette fois-ci à la tête d’une sélection nationale : l’Uruguay. L’accord devrait être officialisé dans les prochains jours.

L’ancien coach de l’OM devrait s’engager jusqu’à la fin des qualifications pour la prochaine Coupe du monde 2026, avec une extension en cas de succès. La Celeste n’a actuellement plus de sélectionneur depuis la démission de Diego Alonso lors du dernier Mondial. Par le passé, le stratège de 67 ans avait déjà dirigé de deux autres sélections : l’Argentine (1998-2004) et le Chili (2007-2011).

