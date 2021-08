Les menaces des ultras de l'Inter en cas de départ de Lukaku

Romelu Lukaku est proche de rejoindre Chelsea. Les Blues pourraient débourser 130 millions d'euros pour rapatrier l'attaquant belge de 28 ans, qui ne s'était pas imposé lors de son premier passage à Londres, de 2011 à 2014. Face à tant de zéro, le champion d'Italie est sur le point de céder aux avances des Anglais. D'autant que le joueur ne s'opposerait plus à un départ. L'Inter, de son côté, aurait déjà préparé une liste de potentiels successeurs à Romelu Lukaku. Bien qu'il soit difficile de remplacer l'un des principaux artisans du sacre, auteur de 30 buts et 10 passes décisives en 44 matches disputés la saison dernière. Un joueur que les supporters interistes devraient également avoir bien du mal à remplacer.

D'ailleurs, du côté des fans, la pilule ne passe pas. Comme en témoignent ces banderoles déployées à Milan, par des membres de la Curva Nord. «Dirigeants... attention... les promesses doivent être tenues. Toute opération de marché doit désormais, comme convenu, viser à améliorer le groupe. Il est inacceptable d'encaisser des fonds sans investir de manière adéquate. Cela s'applique à tous les joueurs. Nous ne nous laisserons pas mener en bateau par qui que ce soit et nous agirons en conséquence et conformément à ce qui a été défini à la fin de la saison. Nous pensons qu'il n'y a rien d'autre à ajouter.» Le message est passé.

#Inter, Curva Nord: "Qualsiasi tipo di operazione di mercato dovrà ora, come pattuito, essere volta al miglioramento della rosa. Fare cassa senza investire adeguatamente non rientra nella casistica dell'accettabile. Questo vale per qualsiasi giocatore" pic.twitter.com/hF6BiXg6qO