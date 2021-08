L'Inter a déjà trouvé les remplaçants de Romelu Lukaku

Il y a eu un retournement de situation énorme dans ce dossier. A tel point qu'on pourrait dire qu'Antonio Conte, qui a quitté le poste d'entraîneur de l'Inter en raison de manque de garanties sur la compétitivité de l'équipe, avait flairé le (mauvais) coup. Romelu Lukaku a ainsi de grandes chances de quitter l'écurie lombarde dans les prochains jours, direction Chelsea.

Un transfert qui pourrait se conclure autour des 130 millions d'euros, avec une jolie revalorisation pour le buteur belge dans son ancien et désormais possible nouveau club. Un joli chèque qui va permettre à l'Inter de combler quelques trous dans les comptes du club, mais aussi, logiquement, de renforcer l'effectif de façon considérable. Et pour couvrir le départ à venir du joueur des Diables Rouges, il y a deux noms.

Du joli monde

L'Inter veut ainsi en profiter pour recruter deux joueurs plutôt que d'enrôler un simple remplaçant à Lukaku. Selon Sky Italia, Duvan Zapata de l'Atalanta sera ainsi le joueur de pointe qui prendra la place de Big Rom en pointe. Il s'agirait d'un jeu des chaises musicales puisque Chelsea pourrait envoyer Tammy Abraham à la Dea qui cèderait ensuite le Colombien aux Intéristes, toujours selon le média.

Puis, les Milanais souhaitent également enrôler Joaquin Correa, l'attaquant argentin de la Lazio, avec un profil de joueur de couloir voire de deuxième pointe. Simone Inzaghi, le nouveau coach de l'Inter, le connaît bien puisqu'il l'a eu sous ses ordres à Rome. Les Lombards pourraient donc bien doubler le PSG dans ce dossier avec une belle entrée d'argent. Affaire(s) à suivre...