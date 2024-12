Montpellier - Lille : l’énorme frustration de Bruno Génésio

Après le match nul (2-2) concédé par son équipe sur la pelouse de Montpellier, Bruno Génésio n’a pas caché sa frustration au micro de DAZN. « Ce sont deux nouveaux points perdus, comme à Nice, un peu comme contre Lyon aussi. Il faut arriver à avoir plus de maîtrise et de maturité en fin de rencontre car on relance une équipe qui était bien malade », a ainsi estimé le technicien français.

Le coach lillois n’a pas non plus manqué de souligner encore les erreurs de sa formation. « Tout le monde peut en faire, c’est normal. Vraiment, l’ennui, c’est quand on les reproduit », a-t-il insisté. Une vision également partagée par Aissa Mandi, qui prend « ce match comme une défaite ». « Ce genre de scénario ne doit pas nous arriver. Je ne vois pas de motif de satisfaction, surtout avec le déroulement du match », a aussi appuyé Mandi.