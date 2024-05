Qui est Kieran McKenna, le nouveau coach en vogue en Angleterre ?

Ipswich Town est de retour sur le devant de la scène ! Vainqueur de la Coupe de l’UEFA en 1981, la formation de l’est du Royaume avait totalement disparu des radars au début du XXIe siècle. Relégué à l’échelon inférieur en 2002 puis en League One (3e division anglaise) à l’issue de l’exercice 2018-2019, le club du Suffolk va désormais retrouver l’élite du football anglais après 22 ans d’absence. S’il a longtemps trusté en tête du classement de Championship en compagnie de Leicester, Ipswich a dû attendre la 46e et dernière journée du championnat pour valider son retour en Premier League sans passer par la case play-offs à la faveur d’une victoire contre le relégué Huddersfield (2-0).

Un retour sur le devant de la scène qui porte le sceau de Kieran McKenna

Terminant à un point des Foxes, les Tractor Boys ont signé un exploit aussi imprévisible que remarquable en s’offrant une double promotion en l’espace de deux ans. Avant eux, seuls les joueurs de Watford (entre 1997 et 1999), de Norwich (entre 2009 et 2011) et de Southampton (entre 2010 et 2012) avaient réussi une pareille prouesse. Un retour au premier plan dont Kieran McKenna est loin d’être étranger. Grand artisan de la folle remontée des pensionnaires de Portman Road en Premier League, le technicien nord-irlandais est bien parti pour incarner l’avenir du coaching en Angleterre. Du haut de ses 38 ans, le natif de Coa est incontestablement la révélation de cette exercice 2023-2024 en témoigne son titre honorifique de meilleur entraîneur de D2 anglaise et n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin.

Milieu de terrain de métier, passé par Tottenham entre 2002 et 2009 et affichant quelques apparitions au compteur avec les équipes jeunes d’Irlande du Nord, Kieran McKenna n’a jamais eu l’opportunité de percer au plus haut niveau, la faute à un problème chronique à la hanche qui l’a contraint à stopper brutalement sa carrière de footballeur à l’âge de 22 ans. Loin d’en avoir terminé avec le monde du ballon rond et désireux de prendre sa revanche, le Nord-Irlandais a rapidement basculé vers une vie d’entraîneur en se formant au métier chez les U18 de Tottenham, Leicester et Nottingham Forest avant d’être propulsé dans le grand bain à Manchester United où il a évolué en tant qu’adjoint d’Ole Gunnar Solskjaer. Après trois années passées à assister le coach norvégien, remercié par les Red Devils en décembre 2021, le Nord-Irlandais a décidé de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière en rejoignant les rangs d’Ipswich Town, alors en troisième division.

Trois clubs de Premier League se disputent le coach nord-irlandais

Un choix qui s’est vite révélé payant pour Kieran McKenna ainsi que pour la formation de l’est de l’Angleterre. Échouant aux portes des play-offs en 2022, le manager nord-irlandais a dû attendre la deuxième année de son mandat pour hisser les Tractors Boys en Championship avant d’obtenir une seconde promotion consécutive, leur assurant un retour fracassant en Premier League. Des résultats saisissants et prometteurs chez un jeune entraîneur réputé pour son style de jeu très offensif (meilleure attaque de Championship avec 92 buts inscrits en 46 rencontres), et sa capacité à révéler de jeunes joueurs à l’image de Brandon Williams, ex-pensionnaire d’Old Trafford devenu cadre chez les Tractor Boys, ou encore du Jamaïcain Omari Hutchinson. Nouvel entraîneur en vogue outre-Manche, Kieran McKenna suscite l’intérêt de nombreux cadors de Premier League.

Un temps annoncé dans le viseur de Brighton pour remplacer Roberto De Zerbi, dont le départ a été acté dernièrement, le technicien de 38 ans a également vu son nom circulé du côté de Manchester United en vue de pallier un potentiel départ d’Erik Ten Hag en cas de défaite en finale de FA Cup contre Manchester City, dimanche. Une destination idéale pour lui quand on sait qu’il demeure un très grand fan de l’écurie mancunienne. Mais selon la presse britannique, Chelsea semble avoir une longueur d’avance sur ses concurrents. Depuis la récente éviction de Mauricio Pochettino, Kieran McKenna est le grand favori des Blues pour reprendre les rênes de l’équipe première. Sous contrat avec les pensionnaires de Portman Road jusqu’en juin 2027, le coach nord-irlandais se veut ambitieux mais n’exclut pas la possibilité de prolonger le plaisir avec Ipswich. À ce titre, le Daily Mail révèle que des négociations devraient être engagées cette semaine entre le principal intéressé et sa direction afin que celui-ci soit fixé sur son sort. À noter que si Chelsea souhaite aller jusqu’au bout, le club londonien devra dépenser environ 5M€ pour s’attacher ses services.