AC Milan : ça se précise pour Samuel Chukwueze et Yunus Musah

On n’arrête plus l’AC Milan sur ce mercato estival ! Déçus après une demi-finale décevante en Ligue des Champions face au rival de l’Inter la saison passée, les dirigeants rossoneri veulent aller de l’avant cet été. Et après avoir recruté Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Pulisic, Reijnders, les Milanais touchent également au but dans le dossier Noah Okafor et le prometteur attaquant du RB Salzbourg devrait s’engager pour près de 15 millions d’euros. Le club lombard n’est pas rassasié et selon les informations de la Gazzetta dello sport, Milan devrait passer la vitesse supérieure sur les dossiers Samuel Chukwueze et Yunus Musah.

La suite après cette publicité

En effet, d’après la publication transalpine, les discussions vont bon train entre les Milanais et leurs homologues de Villarreal, qui pourraient se séparer du Nigérian pour 25 millions d’euros. L’autre chantier milanais concerne le milieu de terrain. Orphelins d’Ismael Bennacer, absent plusieurs mois, et de Sandro Tonali, parti à Newcastle, les pensionnaires de San-Siro ciblent Yunus Musah. Polyvalent, l’international américain aurait déjà un accord avec Milan d’après le média italien mais un accord doit encore être trouvé avec Valence. Dans ces deux dossiers, les prochaines heures vont être capitales comme le spécifie la Gazzetta.

À lire

L’AC Milan en passe de s’offrir Noah Okafor