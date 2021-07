West Ham : les premiers mots d'Alphonse Areola

La suite après cette publicité

Prêté au Real Madrid et ensuite à Fulham, Alphonse Areola va encore porter un autre maillot que celui du PSG en 2021-2022. Le gardien français, qui devait revenir à Paris cet été, a cette fois-ci été prêté à West Ham avec option d'achat. Et forcément, le champion du Monde 2018 n'a pas caché sa joie dans des propos disponibles sur le site des Hammers : «je suis heureux. Pour moi, c'était la meilleure opportunité de signer pour ce club, de signer pour West Ham et de faire de mon mieux pour aider l'équipe.»

«West Ham a fait une grosse saison l'année dernière. Il est évident que nous avons l'Europa League, la Premier League et les deux coupes, donc ce sera une saison difficile et longue mais je pense que nous allons en profiter tous ensemble», a ensuite lâché le portier de 28 ans qui est «impatient de commencer». Rendez-vous désormais dans quelques jours pour les grands débuts d'Alphonse Areola avec sa nouvelle équipe.