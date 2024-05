Naples : pas d’offre pour Victor Osimhen

C’est le gros dossier du mercato estival du côté de Naples, qui est ouvert à un départ de Victor Osimhen. Pas à n’importe quel prix puisqu’une clause libératoire a été insérée dans sa récente prolongation de contrat (jusqu’en 2026), entre 120 et 130 M€. Tout est convenu avec le président napolitain Aurelio de Laurentiis, prêt à vendre au plus offrant son attaquant nigérian. Le PSG est régulièrement annoncé sur les traces de l’ancien joueur du LOSC, tout comme Chelsea et Manchester United.

Mais comme l’assure le Corriere dello Sport ce jeudi, aucune offre n’est pour l’instant parvenue à Naples. Qui ne s’inquiète pas outre mesure de ce contretemps. La direction est persuadée que les clubs vont s’activer pour Osimhen à un moment donné, mais elle pensait peut-être voir le PSG bouger, puisqu’une offre avait été formulée l’année passée pour le joueur âgé de 25 ans. Osimhen, de son côté, est prêt à écouter les différentes offres, avant de choisir sa nouvelle destination.