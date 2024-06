La Roma se penche sur Guéla Doué

Le Stade Rennais connaît déjà un été agité entre le départ de Florian Maurice au profit de Frederic Massara au poste de directeur sportif. En changeant de tête dirigeante, le club breton prépare le mercato où l’effectif devrait être remodelé en profondeur. Outre les dossiers Martin Terrier et Désiré Doué, le grand frère de l’ailier, Guéla Doué, est lui aussi courtisé.

Devenu titulaire cette saison et même international ivoirien (2 sélections, 1 but), le latéral droit de 21 ans est suivi du côté de la Roma d’après la presse italienne. Le nouveau directeur sportif de la Louve, un certain Florent Ghisolfi, s’intéresse à son profil et à sa situation contractuelle. Le Rennais n’a en effet plus qu’un an de contrat.