Rennes : l’ascension aussi fulgurante qu’inattendue de Guéla Doué

Dans la famille Doué, il y a bien évidemment Désiré. Le milieu offensif de 18 ans a su se rendre indispensable au Stade Rennais et fait l’objet de nombreuses convoitises à l’international. Mais un Doué peut en cacher un autre, puisque le grand frère Guéla, qui a été longtemps considéré comme le frère de Désiré est en train de se faire un prénom. En quelques semaines seulement, Guéla Doué (21 ans) est devenu l’une des plus belles surprises de la saison en Ligue 1 et connait une des plus belles croissances en terme de valeur marchande.

Cet hiver pourtant, Guéla Doué aurait pu connaître une tout autre trajectoire. Pressenti pour rejoindre le Paris FC en prêt, le franco-ivoirien a profité de la blessure de Lorenz Assignon pour prendre la place de titulaire sur le flanc droit de la défense rennaise. Parti comme un outsider, Doué a donc, à force de travail et d’abnégation, gagné sa place au sein de son club formateur en réalisant quelques belles performances au Parc des Princes face au PSG ou à San Siro face à Rafael Leao ou encore face à l’OM en Coupe de France au Roazhon Park avec son fameux dribble arc-en-ciel. « C’est vrai que je ne m’attendais pas à jouer autant, mais j’ai toujours été prêt à enchaîner les matches, aider l’équipe. Je suis content d’avoir eu cette opportunité. C’est ma deuxième année en pro, la saison dernière j’avais pris aussi de l’expérience en côtoyant le groupe, ce qui m’a permis d’appréhender les matches avec moins de stress », expliquait-il d’ailleurs dans les colonnes de Ouest France il y a quelques semaines.

Des qualités défensives et offensives qui séduisent

Et ce n’est pas l’arrivée d’Alidu Seidu en provenance de Clermont et qui était prévu pour venir le concurrencer qui a changé le statut d’un joueur devenu un titulaire indiscutable à droite, devenant même rapidement une référence à son poste en Ligue 1 (19 matches - 3 passes décisives). Cerise sur le gâteau, Guéla Doué, aux qualités techniques et physiques (VMA énorme et capacité à répéter les efforts) supérieures à la normale, s’est vu récompenser de ses bonnes performances en étant retenu chez les Champions d’Afrique en titre par Emerse Faé. Une double sélection qu’il a fêtée comme il se doit en ouvrant son compteur but avec la Cote d’Ivoire permettant aux Elephants de s’imposer 2-1 face à l’Uruguay.

Ce soir au Parc des Princes en 1/2 finale de la Coupe de France, nul doute que sa prestation sera scrutée de près par de nombreux observateurs, lui qui est déjà courtisé par de nombreux clubs européens séduits par son profil, ses qualités offensives et sa belle marge de progression. Il pourrait retrouver un certain Kylian Mbappé. Une nouvelle occasion pour lui de montrer à qui veut l’entendre qu’il n’y a pas qu’un seul joueur "Doué" au Stade Rennais…