Matt Tuner signe à Arsenal

Dans un communiqué publié ce lundi, Arsenal a officialisé l’arrivée du gardien de but de New England Revolution, Matt Turner. Le portier américain de 28 ans qui a toujours évolué aux États-Unis rejoint le club du nord de Londres pour transfert estimé à environ 6 millions d’euros, selon la plateforme Transfermarkt.

Dans le New Jersey depuis 2016, l’international américain (18 sélections) aura disputé au total 111 matches avec la franchise de MLS et réalisé 24 clean sheets. Il portera le numéro 30 la saison prochaine avec les Gunners et rejoindra prochainement ses nouveaux coéquipiers pour la préparation de présaison.