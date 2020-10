Real Madrid : le groupe pour Gladbach avec Eden Hazard

Il y a un peu moins de 24h, les Merengues célébraient leur victoire dans le Clasico à Barcelone. Mais nul doute que Zinedine Zidane pense déjà à ce duel face à Gladbach en milieu de semaine en Europe, surtout après la défaite face au Shakhtar la semaine dernière. Et le club de la capitale espagnole a publié le groupe qui fera le voyage en terres allemandes.

Et il y a une grosse nouveauté : Eden Hazard. Blessé et n'ayant toujours pas disputé la moindre minute cette saison, le Belge sera du voyage et pourrait faire son retour sur les pelouses dès ce mardi ! On notera aussi la présence du jeune défenseur Sergio Santos.