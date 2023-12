BL : Fribourg s’impose à l’extérieur et enfonce Mayence

La Bundesliga nous offre encore un dimanche riche en football. En ouverture de cette journée de football allemand avant le choc entre Leverkusen et le Borussia Dortmund, Mayence avait besoin d’aller chercher des points sur sa pelouse face à une équipe de Fribourg engluée dans le ventre mou du championnat d’outre-Rhin.

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Fribourg 18 13 -7 5 3 5 16 23 9 M'gladbach 16 13 -1 4 4 5 27 28 10 Wolfsbourg 16 13 -6 5 1 7 18 24 11 Augsbourg 15 13 -3 3 6 4 21 24 12 Bochum 13 13 -12 2 7 4 14 26 13 Brême 11 13 -9 3 2 8 18 27 14 Heidenheim 11 13 -10 3 2 8 18 28 15 Cologne 9 13 -14 2 3 8 10 24 16 Darmstadt 9 13 -19 2 3 8 15 34 17 Mayence 8 13 -14 1 5 7 12 26 Voir le classement complet

Et les coéquipiers de Ludovic Ajorque ont échoué dans leur mission. En effet, alors qu’ils ont eu la maîtrise de la rencontre comme le démontre la possession à leur avantage et leur nombre de tirs bien supérieur à celui de leur adversaire, les locaux se sont inclinés. En deuxième période, Michael Gregoritsch a scellé la victoire de Fribourg d’une belle demi-volée du gauche (0-1, 70e). Un succès qui permet aux coéquipiers de l’attaquant autrichien de grimper à la 8e place au classement. Mayence s’enfonce et est 17e.