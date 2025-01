Salaires impayés : les joueurs de Botafogo menacent de faire grève

Pas un jour sans que John Textor ne fasse pas parler de lui. Et en ce moment, ce n’est pas vraiment pour les bonnes raisons. Depuis plusieurs semaines, le milliardaire américain est attendu au tournant, alors que l’OL est sous le coup d’une rétrogradation provisoire en Ligue 2, d’un encadrement de sa masse salariale et d’une interdiction de recrutement. Lui, a toujours appelé à l’optimisme, répétant que l’OL serait bien en Ligue 1 la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Preuve de son ingéniosité : il devrait parvenir à contourner les règles fixées par la DNCG cet hiver, en utilisant sa galaxie Eagle Football, pour faire transiter des joueurs de Botafogo vers l’OL, et ce, sans le moindre problème. On pense évidemment au Brésilien Luiz Henrique et à l’Argentin Thiago Almada. Des problèmes néanmoins, Textor en rencontre quelques-uns actuellement au Brésil. Ces dernières heures, Globo Esporte révélait que Botafogo avait reporté les paiements des salaires de ses joueurs au 7 janvier, puis au 17 du mois. Ce qui ne passe visiblement pas en interne.

Les joueurs font front contre les dirigeants

Ce jeudi, Globo Esporte va plus loin et ajoute que l’effectif menace de faire grève. Dans l’hypothèse où la direction ne respectait pas ses engagements d’ici au 14 janvier, les joueurs zapperont l’entraînement, eux qui n’ont toujours pas reçu le paiement de leur 13e mois, ni de leurs primes liées au sacre en Copa Libertadores (même les joueurs partis cet hiver n’en ont toujours pas bénéficié, ndlr). Face à la polémique, le club a tenté d’étouffer le feu dans la soirée en communiquant sur ses réseaux sociaux. Il pointe par ailleurs du doigt d’anciens joueurs qui auraient tenté de faire circuler de fausses informations, tournées au préjudice du club.

La suite après cette publicité

«Concernant les informations publiées dans la presse sur le paiement des salaires, Botafogo précise les points suivants : La CONMEBOL a transféré les montants liés au titre de la Copa Libertadores à la CBF le 20 décembre. À son tour, l’entité brésilienne a transmis la somme au club le 27 décembre, pendant la période de vacances d’une partie du personnel financier et administratif. Le club versera les dotations convenues dans un délai pouvant aller jusqu’à 20 jours ouvrés après réception. Il est important de souligner qu’un groupe de joueurs qui ne font plus partie de l’équipe a demandé une augmentation de 25% de la cagnotte dans les derniers jours avant la fin de la saison, sans aucune base contractuelle — dans le but de reconfigurer un accord établi. Botafogo n’a pas accepté. Aujourd’hui, certains de ces mêmes anciens joueurs propagent des contre-vérités dans les médias dans le but d’obtenir un gain personnel. Aujourd’hui, Botafogo vit un moment sportif et institutionnel unique dans son histoire et continue de tout mettre en œuvre pour continuer vers le chemin de la victoire.» Textor va vite devoir trouver une solution.