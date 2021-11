EdF : Hugo Lloris conquis par Karim Benzema

La suite après cette publicité

Si l'équipe de France est passée à côté de son Euro 2020 d'un point de vue collectif avec une élimination dès les huitièmes de finale contre la Suisse aux tirs au but, Karim Benzema a lui réussi son grand retour en sélection à l'occasion de cette compétition. Depuis l'Euro, l'attaquant de 34 ans a trouvé le chemin des filets à 8 reprises en 12 apparitions, avec notamment 4 réalisations inscrites au cours du championnat d'Europe des nations. KB9 a confirmé et a encore marqué un doublé ce samedi, lors du large succès des Bleus face au Kazakhstan (8-0). Au lendemain de cette victoire synonyme de qualification directe à la Coupe du monde 2022, Hugo Lloris (34 ans) a tenu des propos très élogieux envers le buteur du Real Madrid.

« Il a une certaine aura sur le terrain, il amène quelque chose en plus à l'équipe On est tous d'accord pour dire que son retour a été marqué par ses performances, par ses statistiques. Lui non plus n'a pas envie de se mettre de limites. C'est un immense joueur, ce qu'il réalise au Real, ce n'est pas anodin, très peu de joueurs ont eu cette faculté de le faire sur autant d'années. Lui aussi il a envie de continuer son aventure en sélection. Une Coupe du monde, c'est événement particulier. On veut tous se donner les chances d'y participer et de la gagner », a ainsi confié le capitaine du groupe France en conférence de presse à Clairefontaine. Benzema appréciera forcément.