OM : Riyad Mahrez explique pourquoi il a été recalé

Âgé de 29 ans aujourd'hui, Riyad Mahrez s'est révélé sur le tard au plus haut niveau et a connu un parcours pour le moins atypique. Si le départ du natif de Sarcelles du Havre en janvier 2014 s'est avéré payant, puisque l'international algérien a notamment remporté deux titres de champion en Premier League (2016 avec Leicester puis 2019 avec Manchester City) sans oublier une CAN (en 2019) avec les Fennecs, son destin aurait pu être tout autre. L'OM est en effet passé juste à côté de la signature de l'ailier des Citizens lorsqu'il n'avait que 18 ans.

«Mon club de cœur, c’était Marseille. Ils m’ont appelé pour faire un essai. J’y vais, je m’entraîne avec la CFA de Franck Passi, tout se passe grave bien, à tel point que José Anigo (le directeur sportif de l'époque, NDLR) descend et me dit qu’ils veulent me faire signer. Dans ma tête, j’étais dans un film, j’avais 18 ans. Je suis rentré chez moi, j’ai cru que j’allais signer à Marseille. 3-4 jours après, Anigo appelle mon agent : "on a un joueur avec un profil un peu similaire ici et on ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues". C’était (Billel) Omrani (qui évolue à Cluj, en Roumanie, NDLR)», a-t-il ainsi expliqué lors d'un live Instagram dimanche soir en compagnie de Smaïl Bouabdellah, le journaliste de beIN Sports. Omrani a finalement disputé 10 rencontres au total avec les pros sur la Canebière... de quoi s'en mordre les doigts pour l'OM.