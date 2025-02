Quel est le salaire des arbitres de Ligue 1 ?

D’après un article de la Gazzetta dello Sport, relayé par Eurosport, les arbitres de Ligue 1 sont les moins rémunérés parmi les cinq grands championnats européens. Si la Ligue 1 n’est pas en bas de la liste pour l’indemnité par match, avec 3 124 € (brut), elle reste derrière la Bundesliga (5 800 €), la Liga (4 830 €) et la Serie A (4 000 €). La Premier League, quant à elle, offre des indemnités bien inférieures à celles des arbitres français, à 1 065 € par match.

Le gros écart se situe cependant au niveau du salaire annuel moyen. Les arbitres de Ligue 1 touchent environ 145 000 € par an, loin derrière ceux de la Liga, qui perçoivent 264 504 €. Les arbitres de Bundesliga, Serie A et Premier League gagnent respectivement 194 000 €, 159 708 € et 157 895 €. Des chiffres qui restent des estimations, mais qui montrent que le prestige d’un championnat n’influence pas forcément les salaires des arbitres.