PSG-Brest : Gonçalo Ramos sur son nuage après la qualification

C’est ce que l’on appelle une entrée réussie. Ce mercredi soir, le PSG s’est largement imposé face à Brest (7-0) lors du barrage retour de C1. Et le club de la capitale a pu compter sur Gonçalo Ramos, auteur d’un but et d’une passe décisive quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Le buteur portugais a été très actif et a su envoyer un message fort à son coach.

Après la rencontre, il s’est présenté en zone mixte expliquant travailler régulièrement pour vivre ce genre de soirée. «C’est magnifique. 7-0, c’est beaucoup. On a énormément confiance en notre équipe, en nos joueurs. Aujourd’hui, on va profiter, mais demain, c’est un autre jour et on va retravailler. On ne s’est pas arrêté, c’est notre façon de respecter l’autre équipe. On fait de grandes choses. On continue à jouer comme on sait faire. Moi je travaille, je profite des opportunités et de toutes les minutes», a-t-il ainsi lancé.