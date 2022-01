Tanguy Ndombélé est de retour à l'OL !

La suite après cette publicité

Tanguy Ndombélé est de retour à Lyon ! Comme nous vous le révélions ces dernières heures, l'Olympique Lyonnais et Tottenham sont officiellement tombés d'accord pour l'arrivée du milieu de terrain des Spurs chez les Gones, qui l'avaient déjà accueilli durant deux saisons entre 2017 et 2019 en provenance d'Amiens. Un sacré renfort pour l'actuel onzième de Ligue 1 qui pourra donc compter sur les prouesses du franco-congolais lors de la seconde partie de saison.

Dans le viseur du Paris Saint-Germain, l'international tricolore (7 sélections) âgé de 25 ans fait donc bien son come-back en Ligue 1 mais du côté du club rhodanien où il est prêté six mois, assorti d'une option d'achat non obligatoire. A noter par ailleurs, que l'Olympique Lyonnais prendra en charge une grosse partie du salaire du numéro 28 des Spurs, sous contrat jusqu'en juin 2025. Cette saison, le natif de Longjumeau n'avait, jusqu'alors disputé que neuf rencontres de Premier League.

Un sacré renfort pour la bande à Peter Bosz !

Auteur d'un petit but et d'une passe décisive, Tanguy Ndombélé, qui n'était pas satisfait de son temps de jeu, alors qu'il était plus qu'un joueur de rotation depuis son arrivée chez les Spurs, risque donc bel et bien d'augmenter ses minutes de jeu sous le maillot des Gones. Avec le très probable départ de Bruno Guimarães, Peter Bosz pourra ainsi s'appuyer sur l'impact physique de l'ex-Amiénois qui représente d'ores et déjà le profil parfait aux côtés de Lucas Paqueta, Maxence Caqueret et consorts.

De retour à la maison @TanguyNdombele 🏠



Tu te rappelles de ça ? Tu nous avais manqué. ❤💙



On recommence ? 👊#Ndombele2022 pic.twitter.com/AEKVdANaGu — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2022

«L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée du milieu de terrain international français de Tottenham, Tanguy Ndombele, jusqu’au 30 juin 2022, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1,42 M€, assorti d’une option d’achat.», précise ainsi ce dimanche le communiqué du club. Pour rappel, lors de son premier passage à l'OL, Ndombélé avait joué 96 rencontres avec les Gones toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivrant 16 passes décisives.