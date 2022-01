Tottenham : l'OL négocie pour Tanguy Ndombélé !

Le feuilleton autour de l'avenir de Tanguy Ndombélé continue durant ce mercato hivernal. Cette saison, l'international tricolore (7 sélections) n'a disputé que neuf rencontres de Premier League cette saison, pour un but et une passe décisive, ce qui ne semble pas le satisfaire alors qu'il était plus qu'un joueur de rotation depuis son arrivée chez les Spurs en provenance de l'Olympique Lyonnais à l'été 2019.

S'il ne semblait pas fermé à un départ tout comme son club, le natif de Longjumeau était d'abord lié au Paris Saint-Germain, qui avait débuté les négociations contractuelles avec son entourage comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, avant de laisser les deux clubs discuter des termes du transfert. Néanmoins, l'effectif trop fourni bloquerait l'arrivée de l'ancien Lyonnais au PSG, qui n'est pas le seul club français à s'intéresser à lui.

Ndombélé pas fermé à un retour

Comme évoqué par TF1, l'Olympique Lyonnais discute avec Tottenham pour un retour du joueur de 25 ans, qui l'avait déjà accueilli durant deux saisons entre 2017 et 2019 en provenance d'Amiens. En effet, le milieu de terrain ne serait pas fermé à un retour à Lyon, ce qui pourrait être une belle porte de sortie pour lui afin de gagner du temps de jeu à moins de 48 heures de la fin du marché des transferts.

Un renfort de taille que l'entraîneur néerlandais Peter Bosz ne devrait pas refuser après le probable départ de Bruno Guimaraes à Newcastle. Reste à savoir si le club dirigé par Jean-Michel Aulas devra prendre en charge le salaire du joueur de Tottenham. Pour rappel, Ndombélé avait joué 96 rencontres avec les Gones toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivrant 16 passes décisives.