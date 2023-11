Les 6 challenges à tenter cette année sur Football Manager 2024 !

Coaches en herbe, le moment est venu pour régner sur la scène mondiale du ballon rond ! Le 6 novembre, SEGA et Epic Games présentent la 20e édition de son célèbre jeu de gestion footballistique : Football Manager 2024. Si certains chanceux ont déjà eu la chance d’avoir l’accès anticipé pour tester la bêta grâce à la pré-commande, les passionnés de la licence FM pourront profiter de l’édition complète de cet opus, considéré comme «la meilleure version de Football Manager» selon les propos de Miles Jacobson, créateur du jeu. Il sera aussi l’édition marquant la fin d’une ère, avec le passage à un nouveau moteur à partir de l’année prochaine. En attendant, FM24 propose déjà plusieurs nouveautés en termes de graphisme, de gestion d’effectif mais également de modes de jeu.

Un jeu encore plus immersif

En effet, au début de chaque partie, trois possibilités s’offrent à vous concernant la base de données que vous souhaitez utiliser : l’Originel (manière traditionnelle, les effectifs sont mis à jour dès le début de partie), la Réalité (les transferts seront réalisés à la date correspondant à la réalité) et Votre Réalité (les effectifs et budgets initiaux datent du début de la saison 2023-2024, aucun transfert estival conclu). De quoi vous laisser plusieurs possibilités de créer une histoire parallèle ou se plonger directement dans la réalité du club de notre choix. Durant la partie, les nouveautés sont nombreuses pour gérer votre équipe, notamment proposer des défis statistiques à vos joueurs (buts, passes décisives, clean-sheets…) pour faire évoluer leur rôle dans l’effectif. Le concept de «détection tardive du potentiel» est également une belle trouvaille, vous permettant de déceler des joueurs connaissant leur meilleur niveau plus tard dans la carrière.

De quoi rendre le travail du recrutement beaucoup plus précis, en plus d’aller chercher les pépites de demain. L’aspect tactique a également été travaillé sur cet opus, avec l’arrivée des entraînements pour les coups de pied arrêtés. Des combinaisons sont maintenant disponibles, afin de surprendre l’adversaire et en faire une arme fatale. Enfin, niveau graphisme, l’animation des joueurs sur le terrain est encore plus réaliste, pour le plus grand bonheur des coaches, toujours attentifs au déroulement des rencontres. Des innovations et aspects plus développés qui ne feront que vous donner encore plus de moyens pour peaufiner le travail de fond de votre équipe et l’aider à chevaucher ses adversaires dans sa quête aux sommets ! Pour découvrir Football Manager 2024, Foot Mercato vous propose six défis à relever, selon le temps que vous souhaitez y consacrer.

Des cadors prêts à tout casser : Chelsea et le Real Madrid (1 à 3 saisons)

Après avoir dépensé plus d’un milliard d’euros lors de la saison passée, le Chelsea FC n’a pas levé le pied l’été dernier, durant lequel il a dépensé plus de 460 millions d’euros - avec 267 M€ de recettes avec les départs. Néanmoins, le début d’exercice des Blues n’est pas celui espéré par les supporters, avec une 10e place après 9 journées de Premier League. Prenez les rênes à la place de Mauricio Pochettino avec le mode Votre Réalité pour profiter d’un énorme budget transferts et offrez-vous les plus grandes pépites de la planète.

Le Real Madrid, quant à lui, s’en sort beaucoup avec une place de leader en Liga et 2 victoires en autant de matches en Ligue des champions. Néanmoins, l’infirmerie madrilène a connu beaucoup de visites depuis le mois d’août, entre Thibaut Courtois et Eder Militao - qui y sont toujours… - et les nombreuses absences du pilier autrichien David Alaba, le diamant turc Arda Güler ou encore le virevoltant Vinicius Jr. Débutez une carrière à la tête de la Casa Blanca avec l’objectif de dominer l’Espagne - face au Barça - et soulever la Decimoquinta !

La suite après cette publicité

Des monuments à relancer : Lyon et Sochaux (3 à 5 saisons)

Décidément, rien ne va pour l’Olympique Lyonnais. Un mercato estival insuffisant selon les supporters, un début de saison chaotique avec une place de lanterne rouge au bout de 9 journées et une taupe dans le vestiaire : les Gones traversent ce qui est pour le moment le pire exercice de son histoire au XXIe siècle. Pourtant, l’effectif sur le papier reste qualitatif, avec un diamant à polir, Rayan Cherki, et des joueurs d’expérience à bonifier comme le bon vin (Lacazette, Tolisso, Lovren…), pour ainsi refaire exploser le Groupama Stadium !

300 kilomètres au nord-est de la Capitale des Gaules se tourne les Lionceaux du FC Sochaux-Montbéliard. Rétrogradé en National en raison d’une situation financière délicate couplée à un management instable, les pensionnaires de Bonal, toujours soutenus par un public fidèle, espèrent rapidement retrouver la Ligue 2 et poursuivre leurs rêves de disputer la Ligue des Talents, qu’ils avaient quitté il y a 10 ans. Leurs meilleurs joueurs partis pour pallier les difficultés économiques, à vous de faire rugir les Lionceaux à nouveau !

La suite après cette publicité

Une nouvelle histoire à écrire : Sunderland et le Deportivo de La Coruña (plus de 5 saisons)

Si vous avez vu "Sunderland : Envers et contre tous", vous connaissez désormais l’amour qu’ont les supporters du Stadium of Light pour leurs Black Cats. Six ans après avoir quitté la Premier League et être relégué en League One (D3 anglaise) l’année suivante, le club de l’est londonien, présidé par Kyril Louis-Dreyfus - fils de l’ex-actionnaire de l’OM, a raté le retour de peu son retour dans l’élite du football outre-Manche la saison passée. Cette fois, l’objectif fixé est plus rude : surprendre le Big Six et remporter la Premier League !

Autre monument qui a disparu des radars : le Deportivo de La Coruña. Capdevila, Bebeto, Naybet, Makaay… si ces noms vous disent quelque chose, vous connaissez donc le prestige de ce club galicien durant les années 90 et 2000. Aujourd’hui redescendu en troisième division espagnole depuis maintenant trois saisons, les Herculinos peinent à retrouver leur prestance d’antan. Entre recrutement et formation, retravailler les bases du club pour lui permettre d’aller titiller le FC Barcelone et le Real Madrid dans l’hégémonie du football espagnol !