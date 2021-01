La suite après cette publicité

Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux ont croisé le fer en Ligue 1 Uber Eats. Et ce sont les pensionnaires du Groupama Stadium qui se sont imposés sur le fil, à la 92e minute grâce à un but de Léo Dubois.

Une défaite au goût amer pour Jean-Louis Gasset. En conférence de presse, le technicien français n'a pas caché sa déception alors que son équipe a affiché un visage plutôt intéressant.