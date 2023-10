Gérald Darmanin charge encore Karim Benzema

La semaine dernière, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a taclé à plusieurs reprises Karim Benzema à la suite d’un message de soutien aux Palestiniens. L’homme politique a notamment déclaré : «Mr Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les Frères Musulmans.» Par le biais de son avocat, le Ballon d’Or 2022 a condamné ces propos. Malgré cela, Gérald Darmanin en a remis une couche hier soir lors d’une rencontre avec des membres de la communauté française organisée à la résidence de l’ambassadeur de France à Abou Dhabi.

«On peut se demander ce que fait un footballeur à tweeter une opinion politique et que, quand il le fait, il le fait de façon sélective. Je pense personnellement que ça cache quelque chose et ne pas le voir, c’est être naïf. On peut se demander pourquoi le ministre de l’Intérieur réagit au tweet d’un footballeur, mais, quand il touche 20 millions de personnes, je pense que c’est mon rôle de dénoncer cela.» Des propos qui risquent encore de faire parler.