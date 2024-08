Le Real Madrid va connaître une fin de mercato plus agitée que prévu

Endrick et Kylian Mbappé. Simple et efficace. Deux renforts de poids pour le secteur offensif madrilène, et qui devraient vraisemblablement être les deux seules arrivées de ce marché estival. Effectivement, le Real Madrid a donné l’impression de vouloir recruter un défenseur central pour couvrir le départ de Nacho - Leny Yoro et Aymeric Laporte sont certaines des pistes qui ont été explorées - ainsi qu’un latéral gauche, avec Alphonso Davies comme candidat principal. Carlo Ancelotti a cependant définitivement fermé la porte à d’autres arrivées.

Mais l’Italien bluffait-il ? A priori non. Sauf retournement de situation, départ inattendu d’un cadre ou longue blessure d’ici la fin du marché, le Real Madrid ne fera venir aucun nouveau joueur. Le staff et la direction estiment que la position de défenseur central est couverte avec Militao, Rüdiger et Alaba, avec Tchouameni qui peut aussi jouer à ce poste et les jeunes comme Jacobo Ramon ou Joan Martinez quand il reviendra de blessure. Pour le côté gauche de la défense, Ferland Mendy et Fran Garcia font l’affaire aux yeux des décideurs.

Plusieurs chèques vont tomber

En revanche, il pourrait y avoir des départs de joueurs moins importants. Dani Ceballos est ainsi convoité par l’AS Monaco et le Betis. Même si le milieu de terrain est dans les plans d’Ancelotti, il risque de repartir sur une nouvelle saison avec peu de temps de jeu, et ces deux clubs pourraient lui en garantir. Reiner, qui a enchaîné les prêts ces derniers temps, devrait être vendu. Nico Paz a déjà laissé 5 millions dans les caisses du club en partant à Côme, et d’autres jeunes joueurs pourraient en faire de même, à l’image de l’attaquant Alvaro Rodriguez, convoité par plusieurs clubs de Liga. Le Real Madrid veut aussi récupérer 5 millions d’euros et, comme c’est habituel, un pourcentage important à la revente.

Des pourcentages qui vont d’ailleurs permettre au Real Madrid de faire entrer du cash d’ici la fin du mercato. Effectivement, Sergio Arribas, vendu il y a un an à Almeria, devrait quitter le club andalou qui a été relégué et a une belle cote en Liga. Les Madrilènes devraient donc récupérer quelques millions d’euros. Même cas de figure avec Miguel Gutiérrez, le latéral gauche de Girona, convoité par plusieurs clubs de Premier League et qui pourrait être objet d’une grosse vente et avec une partie de la somme qui terminerait donc dans les caisses du Real. Du cash qui servira bien lors des prochains mercatos…