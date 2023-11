Mercato : la liste dingue des pistes offensives de Chelsea

Depuis le rachat du club par Todd Boehly, le mercato et Chelsea, c’est une véritable histoire d’amour. Le propriétaire américain n’hésite pas à dépenser des sommes folles pour renforcer son équipe. Depuis son arrivée il y a moins de deux ans, les Blues ont dépensé plus d’un milliard sur le mercato et cela n’a pas eu l’effet escompté. Après une saison catastrophique l’année dernière, Chelsea espérait faire mieux cette année, surtout avec la nomination de Mauricio Pochettino sur le banc. Mais pour le moment, rien ne semble aller mieux. Le club londonien pointe à une décevante 10e place et vient de se faire humilier par Newcastle ce samedi (4-1).

Il faut dire que, malgré les folles sommes dépensées, l’effectif de Chelsea semble assez incomplet. Outre de nombreuses blessures, les coéquipiers de Christopher Nkunku manquent d’un vrai buteur capable de faire passer un cap à cette équipe. Cet été, le club avait encore cassé sa tirelire (37 millions) pour s’offrir le buteur sénégalais Nicolas Jackson. L’ancien de Villarreal, qui a inscrit 7 buts en 15 matches (dont un triplé en trompe l’œil contre Tottenham), ne convainc pas encore totalement Mauricio Pochettino, qui n’a pas caché son désir de voir son club recruter un avant-centre cet hiver.

Les deux pistes les plus concrètes des dernières semaines se nommaient Ivan Toney et Victor Osimhen. L’attaquant anglais, toujours suspendu (8 mois au total) pour une affaire de paris sportifs retrouvera la compétition en janvier. Et s’il est ouvert à un départ, Brentford ne compte pas le vendre pour l’instant et réclame plus de 70 millions. Selon le Mirror, Brentford mise beaucoup sur lui surtout avec les départs à la CAN de Mbeumo et Wissa. Du côté de Chelsea, cette piste divise aussi en interne. Pour Osimhen, Naples a expliqué que son buteur ne partirait pas en janvier même en cas d’offre folle.

Alors, les Blues étudient désormais d’autres pistes pour satisfaire Mauricio Pochettino. Selon le média britannique, une liste impressionnante a été établie où figure Santiago Gimenez de Feyenoord, Victor Boniface du Bayer Leverkusen et Benjamin Sesko du RB Leipzig. Evan Ferguson de Brighton est aussi apprécié même s’il vient de prolonger son contrat et qu’il ne sera pas facile de faire céder son club. Une liste XXL donc pour Chelsea qui espère offrir un attaquant à son coach cet hiver. Car l’ancien entraîneur du PSG acceptera difficilement de faire sans jusqu’à cet été…