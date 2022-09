Real Madrid : Florentino Pérez lâche une bombe sur Kylian Mbappé et Erling Haaland

La suite après cette publicité

Le Real Madrid rêve toujours plus grand. Et les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu visaient du très lourd pour se renforcer, notamment offensivement. En effet, avec un Karim Benzema (34 ans) dans une forme étincelante mais vieillissant et des Mariano Diaz et Luka Jovic considérés comme des remplaçants, sans oublier le joker de luxe Rodrygo, Carlo Ancelotti n'avait pas beaucoup de solutions. Malgré tout, son équipe a remporté la Liga et la Ligue des Champions.

Ni Haaland, ni Mbappé en 2022

Toutefois, la direction madrilène voulait injecter du sang neuf tout en préparant aussi l'après-KB9. Elle a donc anticipé la saison dernière en tâtant le terrain auprès de deux joueurs de talent : Kylian Mbappé (23 ans) et Erling Haaland (22 ans). Brillants au PSG et au Borussia Dortmund, les deux attaquants ont tapé dans l'oeil de Florentino Pérez. Des contacts ont été noués avec les entourages du Français et du Norvégien.

Et les Merengues pensaient conclure avec l'un des deux footballeurs. D'autant que pour l'un comme pour l'autre, revêtir la mythique tunique blanche du Real Madrid est un rêve de gosse. Longtemps sur le coup pour Haaland, les Espagnols ont finalement lâché le morceau, eux qui estimaient que ce n'était pas le moment idéal pour le recruter avec un Benzema en feu. La direction madrilène pensait qu'il serait difficile de lui offrir une place de titulaire.

Florentino Pérez ne ferme pas la porte aux deux joueurs

Erling Haaland a finalement rejoint Manchester City, où il empile déjà les buts. De leur côté, les Merengues se sont concentrés sur Kylian Mbappé. Pendant de longs mois, Florentino Pérez a échangé avec lui, convaincu que le champion du monde 2018 signerait au Real Madrid. Mais le PSG et QSI n'ont pas abdiqué et ont fini par convaincre Mbappé de rester. Le Français a prolongé son contrat jusqu'en 2025. Un camouflet pour Florentino Pérez et le Real Madrid.

Une bonne partie des supporters ainsi que la presse sportive espagnole en a voulu à KM7. Le Français n'était plus le bienvenu. Mais le feuilleton Mbappé n'est pas encore terminé. El Chiringuito dévoile que lors d'une rencontre avec les socios hier, Florentino Pérez a fait une sacrée annonce. En effet, il a dit aux supporters que la porte n'était pas du tout fermée pour Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les champions d'Europe 2022 pourraient donc passer à l'offensive pour l'une des deux stars, voire les deux, à l'avenir. La suite au prochain épisode.