Ligue 2 : le Red Star tente d’attirer un champion du monde

Champion de National, et donc promu en Ligue 2, le Red Star entend grandement se renforcer pour espérer rester en deuxième division, et tente un grand coup durant ce mercato. D’après les informations du Parisien, les pensionnaires du stade Bauer (Saint-Ouen) souhaitent attirer, dans leur rang, un champion du monde 2018, en la personne de Steven Nzonzi.

Les discussions entre le club francilien et l’ancien joueur du Stade Rennais, de l’AS Roma et de Galatasaray avanceraient positivement. L’ex-international français (20 sélections) sort d’une saison pleine avec le club de Konyaspor (36 matchs, quatre buts) en première division turque. Libre de tout contrat, il sera plus facile pour les pensionnaires de Ligue 2 de le convaincre de les rejoindre.