France - Belgique : Didier Deschamps a pris une décision avec Marcus Thuram

Didier Deschamps et le staff des Bleus n’ont plus que quelques jours pour préparer le huitième de finale de l’Euro 2024, contre la Belgique lundi (18 heures). Et après des choix peu fructueux lors des phases de poules, Didier Deschamps devrait bien faire confiance à Antoine Griezmann face aux Diables rouges.

L’attaquant de l’Atlético de Madrid devrait être aligné dans un rôle de meneur de jeu, devant N’Golo Kanté, Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot, selon L’Équipe. Mais Antoine Griezmann n’est pas le seul à être replacé, puisque Marcus Thuram devrait de nouveau être aligné en pointe pour ce choc, dans un 4-4-2 avec Kylian Mbappé.