Le message de Cristiano Ronaldo à Bellingham et Lamine Yamal

Le coup d’envoi des Globe Soccar Awards à Dubaï a été donné et Cristiano Ronaldo était présent, aux côtés de Thibaut Courtois, pour être interrogé sur l’actualité du ballon rond. A cette occasion, le quintuple Ballon d’Or a évoqué deux des nouveaux phénomènes du football mondial : Jude Bellingham et Lamine Yamal.

« Quand je suis arrivé à Manchester United, j’étais un joueur qui dribblait beaucoup. J’ai réalisé que le football, c’est plus que cela, qu’il faut être plus efficace. Vous ne serez jamais un footballeur si vous n’avez pas de talent, mais une autre chose importante est l’éthique du travail. Vous devez être professionnel en permanence et, en fonction de votre âge, faire un travail spécifique pour maintenir votre niveau. Les clubs doivent s’occuper davantage des jeunes joueurs. Bellingham ou Lamine, par exemple, sont très jeunes. Ils doivent faire beaucoup de sacrifices et avoir un peu de chance pour arriver à jouer à mon âge, mais les clubs doivent s’occuper d’eux. Les joueurs se plaignent qu’il y a trop de matches, je suis d’accord, mais je pense que la seule façon d’être vraiment compétitif est de s’entraîner moins ou de s’entraîner plus intelligemment. »